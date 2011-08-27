Янукович назначил Гончаренко председателем Госинспекции учебных заведений

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Михаила ГОНЧАРЕНКО председателем Государственной инспекции учебных заведений Украины.

Текст соответствующего указа размещен на сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, в апреле текущего года Президент своим указом «Вопросы оптимизации системы центральных органов исполнительной власти» создал Государственную инспекцию учебных заведений Украины, возложив на нее функции по реализации государственной политики по вопросам государственного контроля за деятельностью учебных заведений.