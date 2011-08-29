Киево-Могилянская академия судится с Минобразования из-за распределения мест госзаказа

Национальный университет «Киево-Могилянская академия» обратился в Окружной административный суд г. Киева с иском к Министерству образования и науки, молодежи и спорта Украины по поводу несправедливого распределения мест государственного заказа на 2011/2012 учебный год, которое имеет дискриминационный характер и наносит вред интересам государства.

Об этом сообщил президент Национального университета «Киево-Могилянская академия» Сергей КВИТ в своем персональном журнале на сайте ВНЗ.

«Важно, что этот иск имеет целью не только защитить права НаУКМА, но также отстоять общественный (публичный) интерес, который заключается в обеспечении справедливого, прозрачного и профессионально обоснованного распределения государственного заказа на подготовку специалистов. В этом, в первую очередь, заинтересованы украинские высшие учебные заведения для планирования и обеспечения своего развития, граждане Украины, которые платят налоги и стремятся получить качественные образовательные услуги, а также Украинское государство, которое заинтересовано в получении специалистов высокого уровня для народного хозяйства», - отметил С.КВИТ.

НаУКМА считает, что нынешнее руководство МОНМС распределяет государственный заказ «вопреки государственным интересам, крайне субъективно, непрозрачно и непрофессионально, в частности несмотря на критерий качества образовательных услуг. Такая практика использования государственных ресурсов обычно граничит с коррупционными действиями и соответственно характеризует политику теперешнего министра образования и науки, молодежи и спорта Дмитрия ТАБАЧНИКА», - отметил президент ВНЗ.

В иске НаУКМА приводит примеры тех направлений и специальностей, которые были больше всего дискриминированы в этом году и которые в то же время являются уникальными или принадлежат к одним из самых лучших по качеству подготовки в Украине. Речь идет о магистерской программе по журналистике, для которой государственный заказ был полностью отменен, бакалаврских программах по праву (сокращение государственного заказа составило 50%, осталось 15 мест), философии (сокращение составило 50%, осталось 10 мест), экономическим наукам (сокращение состоялось на 43%, в частности финансы и кредит - 12 мест).

С.КВИТ обещает своевременно информировать обо всех обстоятельствах дела и ходе судебного процесса.

На сайте ВНЗ также опубликован полный текст иска.

Согласно документа, НаУКМА просит суд обязать Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины установить объемы государственного заказа на подготовку специалистов для университета по сокращенным в 2011 году направлениями подготовки на уровне объемов 2010 года.

Также Киево-Могилянская академия просит обязать Минобразования определить критерии, порядок и сроки размещения между высшими учебными заведениями утвержденных объемов государственного заказа на подготовку специалистов, о чем выдать соответствующий подзаконный нормативный акт.