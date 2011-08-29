Президент обещает, что в Украине до конца года будет открыто около 400 объектов соцсферы

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает, что в Украине до конца текущего года будет открыто около 400 разных объектов социальной сферы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время церемонии открытия многоуровневой транспортной развязки на 129-м километре автодороги Киев-Чоп возле села Глубочица Житомирского района.

«Я хочу, чтобы мы ежегодно - не меньше, чем в этом году - открывали новые объекты, а в этом году мы будем открывать еще около 400 разных объектов социальной сферы», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По словам Президента, во втором полугодии текущего года правительство выделило из государственного бюджета 14 млрд. грн., которые направлены на достраивание объектов инфраструктуры - дорог, школ, больниц и др.

В.ЯНУКОВИЧ положительно оценил опыт государственно-частного партнерства во время строительства объектов социальной сферы, который, по его словам, в настоящее время используется в Украине.