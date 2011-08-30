Пенсионеры-чернобыльцы Тернопольской области провели акцию протеста - перекрыли дороги

В районных центрах Чертков и Залещики Тернопольской области 29 августа пенсионеры-чернобыльцы перекрыли дороги в знак протеста против прекращения им выплат социальной помощи, которая предусмотрена для граждан, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной организации ВО «Свобода», сначала пенсионеры-чернобыльцы Черткова и Залещиков провели очередной митинг под местными райгосадминистрациями, а затем перекрыли дороги в этих городах, поскольку во время предыдущей акции протеста представители РГА пообещали до 29 августа решить проблему, однако обещания так и не выполнили.

«Странной является ситуация в государстве, когда люди вынуждены свои права, гарантированные им Конституцией, защищать в судебных органах. О выплате чернобыльских доплат к пенсиям были приняты соответствующие судебные решения, однако денег люди так и не получили», - прокомментировал ситуацию руководитель фракции ВО «Свобода» в областном совете Олег Сиротюк.

Он добавил, что 18 августа 2011 года во время заседания 40-й сессии Тернопольского облсовета депутаты приняли обращение к Президенту Украины Виктору Януковичу, премьер-министру Николаю Азарову, правительству и Верховной Раде с требованием срочно принять меры, чтобы не допустить уменьшения в 2011 году объемов финансирования социальных гарантий и обеспечить социальные выплаты в полном объеме.

Справка УНИАН. Залещики относятся к четвертой зоне загрязнения вследствие Чернобыльской катастрофы, а по количеству онкозаболеваний занимают первое место в Тернопольской области.