Родителям первоклассников 1 сентября будет предоставлен выходной день - Табачник

Министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий ТАБАЧНИК заявляет, что родителям первоклассников 1 сентября будет предоставлен выходной день.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Мы обратились ко всем работодателям, и они поддержали наше предложение. Завтра тем, у кого ребенок идет в первый класс, будет предоставлен выходной день», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

По словам министра, для этих родителей будет сохранена зарплата за этот день.