Соглашения между Украиной и Норвегией об упрощении оформления виз и реадмиссии вступили в силу

1 сентября вступают в силу Соглашение между Кабинетом министров Украины и Правительством Королевства Норвегия об упрощении оформления виз и Соглашение между Кабинетом министров Украины и Правительством Королевства Норвегия о реадмиссии лиц, которые были подписаны 13 февраля 2008 года в Осло.

Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ, Соглашение об упрощении оформления виз предусматривает введение норвежской стороной упрощенного и унифицированного порядка рассмотрения ходатайств и принятия решений об оформлении виз нашим соотечественникам.

В частности, определяются категории граждан Украины, которые будут получать многократные визы сроком действия до 5 лет (родители и дети граждан Украины, которые имеют разрешение на пребывание в Норвегии, бизнесмены, журналисты, официальные лица центральных и местных органов власти, постоянные члены официальных делегаций), а также категории лиц, которым будут оформляться годичные многократные визы (деятели науки, культуры, спортсмены, профессиональные перевозчики, члены экипажей поездов, участники программ обмена между породненными городами).

Предусматривается также установление бесплатного порядка оформления виз ряду категорий граждан Украины (жена/муж, родители и дети граждан Украины, которые имеют разрешение на пребывание в Норвегии, ученики, студенты, граждане, путешествующие с гуманитарной целью, инвалиды и сопровождающие лица, спортсмены и сопровождающие лица, журналисты, профессиональные перевозчики, члены экипажей поездов, пенсионеры, дети в возрасте до 18 лет и зависимые лица в возрасте до 21 года, члены официальных делегаций, представители центральных и местных органов власти, участники программ обмена между породненными городами).

Соглашением устанавливаются единые для всех дипломатических представительств и консульских учреждений Королевства Норвегия сроки рассмотрения ходатайств граждан Украины об оформлении виз, а также перечни документов, которые потребуются при рассмотрении таких ходатайств, в зависимости от цели поездки.

В соответствии со ст. 10 соглашения, граждане Украины, пользующиеся дипломатическими паспортами, могут въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию Норвегии без виз при условии, что общий срок их пребывания на территории Королевства Норвегия и других государств-членов Шенгенских договоренностей не будет превышать 90 дней на протяжении периода в 180 дней.

Реализация положений соглашения будет способствовать интенсификации развития отношений между Украиной и Королевством Норвегия в политической, экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.