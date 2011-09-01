С 1 сентября устанавливаются надбавки за выслугу лет работникам соцсферы

С сегодняшнего дня устанавливаются надбавки за выслугу лет работникам государственных и коммунальных учреждений социальной защиты населения в размере от 10% до 30%.

Данные надбавки утверждены приказом Министерства социальной политики от 15 июня 2011 года №239.

Согласно документу, размер ежемесячной надбавки к должностному окладу привязан к стажу работы: стаж сроком более трех лет предусматривает надбавку в размере 10%, более 10 лет – 20% и более 20 лет – 30%.

Надбавка за выслугу лет выплачивается руководителям учреждений соцзащиты населения и их заместителям, руководителям структурных подразделений и их заместителям, кроме тех, кто имеет право на выплату надбавки за стаж на других основаниях, социальным работникам и т.д.

Установление надбавки или ее изменение проводятся с начала месяца, который наступает после месяца работы, в котором появилось такое право.