Томенко настаивает на проверке законности закрытия 640 школ в Украине

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО настаивает на проверке законности закрытия 640 школ за период 2010-2011 годов.

Об этом, как сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, говорится в его обращении к председателю Комитета по вопросам науки и образования с просьбой рассмотреть вопрос реорганизации (ликвидации) общеобразовательных учебных заведений на открытом заседании Комитета с участием ответственных представителей органов власти.

В своем обращении заместитель председателя ВР обратил внимание на то, что в последние годы власти неоднократно в СМИ заявляли о политике взвешенного и чисто правового подхода в вопросе реорганизации (закрытии) школ в Украине. Он также напомнил, что министр образования и науки, молодежи и спорта Украины в своих выступлениях подчеркивал, что вопросы функционирования и развития сети школ относятся к полномочиям местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления. Зато, по его словам, статистические данные указывают на обратное.

Томенко подчеркнул, что по данным экспертов за последние полтора года - с февраля 2010 - в Украине закрыто 640 школ. Для сравнения - за период с 2003 по 2009 годы в Украине было закрыто всего 870 школ. Такие цифры, по его убеждению, дают право говорить, что власти проводят оптимизацию школьных учреждений необдуманно, вопреки здравому смыслу, в нарушение норм Законов Украины «Об образовании», «Об общем среднем образовании» и «О местном самоуправлении».

Томенко особо акцентировал внимание на конституционности права детей на получение полного общего среднего образования и попросил председателя Комитета рассмотреть вопрос реорганизации (ликвидации) общеобразовательных учебных заведений на открытом заседании Комитета с участием ответственных представителей органов власти. Кроме того, он попросил Комитет выяснить была ли соблюдена законодательно определенная процедура закрытия школ, в каждом ли случае на закрытие общеобразовательных учреждений в сельской местности предоставлялась согласие территориальных общин и принимались ли соответствующие решения органами местного самоуправления.