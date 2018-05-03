Очередное повышение зарплат: куда «вложить» 16 гривен…

Власть держит слово – жизнь украинцев становится лучше. С 1 сентября повышается должностной оклад работников первого тарифного разряда - на 16 гривен(!) От этой суммы зависят оклады всех тружеников бюджетной сферы, то есть, их зарплата растет.

Правительство уже поднимало планку первого тарифного разряда с 1 июля на 10 гривень - с 625 до 635 грн. Следующие прибавки: с 1 октября – на 19 грн., 1 декабря – на 50 грн.

Еще в мае т.г., когда принималось Кабмином соответствующее решение, министр социальной политики Сергей Тигипко пояснял, что зарплата бюджетников до конца года вырастет в среднем на 12,6%. Кошельки пополнятся у 3,5 млн. украинцев.

Конечно, любая выделенная властью копейка – в радость обнищавшему донельзя населению. Да и улучшать благостостяние народа - дело правильное. Только верхи, протягивая руку помощи, наполняют свой жест особым пафосом. А почему бы и нет, особенно если не живешь на такие средства. Можно только приветствовать действия Кабмина, особенно с учетом роста инфляции и тарифов, госдолга и отрицательного торгового сальдо, газовых проблем и ситуации на мировых рынках. Ну как, к примеру, не бить челом врачам, средний заработок которых к началу 2012 года вырастет на 200 грн. – до приблизительно 1200 грн. Спасай жизни после этого… Вспоминается забастовка врачей в мае месяце в Израиле (где медицина считается одной из лучших в мире), которые требовали повышения зарплаты. А она отталкивается от 2000 долл.

Что касается педагогов, то у них прибавка к концу года составит 170 грн. – живи и ни в чем себе не отказывай. Об этом у них есть время подумать, когда вечером будут «штудировать» сотни тетрадок…

Еще один пример. В администрации районного центра, назовем его Б, всего в 70 км от Киева, зарплата служащего отдела социальной защиты детей составляет 800 грн. Как же им повезло с надбавкой! Кстати, этому отделу мы с коллегами собирали гуманитарную помощь – бумагу, ручки, карандаши, ластики, линейки, папки. Ничего этого у них нет и средств на покупку канцелярского товара тоже. А ведь решают судьбы будущего страны – детей. Даже оформить заявление для судебного разбирательства по поводу лишения родительских прав пьяниц и негодяев, или недвижимости в пользу ребенка не на чем.

Список «счастливчиков» можно пополнить рабочими госпредприятий, работниками культуры и другими «гегемонами», только он будет слишком велик. И всем этим людям нужно, как минимум, доехать до работы и назад, чем-нибудь накормить семью, купить самое необходимое в дом, оплатить ЖКУ, да еще при этом дать образование детям.

***Согласно постановлению Кабмина (от 11 мая 2011 года №524, которым внесены изменения в постановление КМУ от 30 августа 2002 года №1298), «в 2011 году должностные оклады (тарифные ставки) рассчитываются, исходя из тарифного разряда работника 1-го тарифного разряда: с 1 января – 613 грн., с 1 апреля – 625 грн., с 1 июля – 635 грн., с 1 сентября – 641 грн., с 1 октября – 660 грн., с 1 декабря – 704 грн.». Заработная плата работников, определенная с учетом данных должностных окладов, индексируется в соответствии с законом «Об индексации денежных доходов населения». В Украине действует 25 тарифных разрядов. Между 1 и 7 ранее практически не было разницы, в связи с чем правительство приняло решение, чтобы она между 1 и 2 разрядами составляла 5 гривен, а между последующими - по 10 гривен. Кабмин также обязался обеспечить в течение 2011 года поэтапное приближение среднегодового должностного оклада (тарифной ставки) работника первого тарифного разряда единой тарифной сетки к среднегодовой минимальной заработной плате.

Безусловно, нищета украинцев – плод деятельности не только нынешней власти. Хотя и ими лепта внесена. По подсчетам ООН, за чертой бедности сейчас живут четверо из пяти украинцев. При этом за последний год мы обеднели на 10%. Украина занимает 83-е место в рейтинге развития общества ООН, потеряв 7 позиций всего за год. И при этом наши верхи идут по проторенной дорожке - снова демонстрируют несистемный подход, вариант разовых подачек, вместо того, чтобы решать проблему кардинально.

А для этого, по словам председателя Национального форума профсоюзов Украины Мирослава Якибчука, нужно «внести серьезные изменения в систему налогообложения, а также ввести принципиально новый подход в плане распределения национального продукта между богатыми и бедными гражданами страны. Очевидно, власть предержащие пошли на незначительное повышение зарплат не для того, чтобы реально улучшить положение людей, а во избежание массовых акций протеста. Это упреждающий шаг, который не имеет ничего общего с заботой о благосостоянии людей».

Народный депутат (НУ), эксперт Центра социально-экономических инициатив Виктор Матчук считает, что, принимая решение об увеличении зарплат бюджетникам, власть начала подготовку к выборам.

«Социальная направленность принятых изменений (в госбюджет на 2011 год о повышении зарплат, принят 14 июня – авт.), которую декларирует Кабинет министров, лопается как мыльный пузырь, когда сравниваешь общую сумму дополнительных поступлений в госбюджет - 14 миллиардов гривен, с тем, сколько правительство планирует потратить на увеличение социальных стандартов - 1,4 миллиарда. То есть - всего 10%. Не слишком щедро, учитывая ситуацию с непрестанным повышением тарифов и цен на продукты питания. В такой ситуации предложенное увеличение должностного оклада работников I тарифного разряда ЕТС вызывает, как минимум, раздражение», - подчеркивает депутат.

«Настоящие намерения власти обусловлены несколько иными мотивами, нежели попытками усилить защиту граждан Украины», - утверждает В.Матчук. По мнению народного депутата, Кабинет министров фактически «открыл сезон приобретения округов для провластных депутатов». Доказательством этого, по его мнению, является выделение значительных субвенций для отдельных регионов.

Так, 155 млн. грн. выделяется для Одессы на строительство очистительных сооружений, для Донецка на реконструкцию одного парка – 54 млн. грн., для четырех районов и одного города Житомирской области предусмотрено 25 млн. грн., еще 20 млн. грн. – для Феодосии. Отдельно 400 млн. грн. получит Минрегионстрой на реконструкцию канализационных сетей в тех населенных пунктах, где заблагорассудится руководству министерства.

Показательным, по его словам, является также выделение 1,7 млрд. грн. для Кабинета министров. «Это значит, что такая огромная сумма будет израсходована в ручном режиме преимущественно под конкретные проекты под выборы 2012-го года», - считает депутат.

В этой ситуации, по словам В.Матчука, украинцы должны понимать, что огромные суммы в действительности направлены не на рост благосостояния граждан, а на «конкретные предвыборные программы в конкретных регионах».

И еще один момент. В транспорте и на улицах люди зачастую обсуждают пути выхода Украины из критического состояния. Самый распространенный – продать, к примеру, автомобили чиновников и погасить самые горящие долги страны. О том, что руководство пересядет на «Волги» уже заявляла, будучи премьером, Юлия Владимировна. Но сбыться ее «мечте» не суждено было, все закончилось на уровне лозунгов. А в июне 2010 года уже премьер-министр Николай Азаров откровенно заявил, что не готов отказаться от "Мерседеса" в пользу велосипедов или автомобилей "Шкода" для своего передвижения как главы правительства.

"Давайте предложим мне доехать на велосипеде до Конче-Заспы… Сколько я буду ехать на велосипеде? Здравое предложение. Я, кстати, когда в первый раз сел в ту машину, которая мне досталась от Юлии Владимировны (Тимошенко), обратил внимание, что на ней ездить невозможно. Сейчас сталкиваемся с тем, что самолеты, на которых предыдущее руководство летало, - не летают… Ну что же – один-единственный выход остается - пересесть на велосипеды, на "Шкоды" и ездить", - сказал Н.Азаров.

Видимо поэтому, как писали СМИ, в 2011 году на содержание автопарка Кабинета министров и Государственного управления делами выделяется 120 млн. грн. А для обслуживания Президента и его соратников используется 150 автомобилей (по данным «Сегодня» № 108 от 20 мая 2011 года).

Так что об идеи распродать авто наших «рулевых» во спасение державы следует забыть надолго, если не навсегда. Может, лучше подумать о том, куда «вложить» новоиспеченные надбавки к зарплатам…

Елена Быстрицкая (УНИАН)