Кабмин одобрил программу преодоления бедности до 2015 года

Кабинет Министров на вчерашнем заседании 31 августа одобрил законопроект «Об утверждении Общегосударственной программы преодоления и предотвращения бедности на период до 2015 года».

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства социальной политики.

Проект программы разработан на выполнение указа Президента Украины от 26 февраля 2010 года №274 «О безотлагательных мерах по преодолению бедности» с учетом положений Программы экономических реформ на 2010-2014 годы.

Целью программы является осуществление мероприятий до 2015 года, направленных на снижение уровня бедности, преодоление бедности среди работающих и семей с детьми, особенно многодетных семей, а также других категорий граждан.

Программа определяет основные направления преодоления бедности, в частности, относительно повышения социальных стандартов, содействия занятости населения, усовершенствования оплаты труда, повышения пенсий, осуществления реформирования пенсионной системы, социального страхования, системы социальной защиты, медицинского обслуживания, социальной поддержки молодежи, семей и защиты прав детей.

Для оценки бедности предусматривается внедрить соответствующие критерии, а также мониторинг эффективности выполнения программы.