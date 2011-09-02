Бизнес должен заставить власть считаться с его интересами - Королевская

Украинские предприниматели должны научиться заставлять власть считаться с их интересами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на «Форуме деловых людей Украины» глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, народный депутат (БЮТ) Наталья КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, последние двадцать лет в Украине действовал некий неписаный договор между бизнесом и властью, когда последняя частично закрывала глаза на присутствие теневого сектора, но могла экономить на зарплате госслужащим, которые в свою очередь получали доходы от частного сектора. По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, ситуация изменилась после начала кризиса, когда, с одной стороны, доходы бизнеса упали, а с другой стороны, власть пошла на изменение условий договора, пытаясь ужесточить контроль за бизнесменами. Украинская власть сегодня придерживается принципа относительно бизнеса "вы либо рабы, либо враги", заявляет депутат.

В то же время, по ее словам, сегодня в Украине сформировался новый класс предпринимателей, который понимает, что жить в старых условиях уже нельзя. Поэтому, подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ, сегодня украинский бизнес должен занять активную позицию и заставить власть "услышать интересы бизнеса". "Бизнес должен иметь возможность диалога с властью, влиять на принятие властью решений", - отметила она.