Пенсионный фонд разработал калькулятор для вычисления размера пенсий

Пенсионный фонд (ПФ) на своем официальном сайте разместил «пенсионный калькулятор», предназначенный для определения размера пенсии по возрасту на общих основаниях в солидарной системе согласно закону об общегосударственном пенсионном страховании.

Загрузив с официального веб-сайта фонда программу "Пенсионный калькулятор" на локальный компьютер, можно самостоятельно осуществить расчет размера будущей трудовой пенсии по возрасту на общих основаниях в солидарной системе.

Расчет делается лишь по двум параметрам – заработная плата и страховой стаж, поэтому вычисленная таким способом сумма пенсии может рассматриваться только как ориентировочная, отмечается на сайте ПФ.

"Калькулятор не в состоянии учесть всех обстоятельств, которые являются основанием для определения права на пенсию, и отдельных особенностей, которые влияют на размер пенсии, – говорит заместитель председателя правления ПФ Валентина НИКИТЕНКО. – Точную сумму пенсии каждому конкретному лицу сможет определить только работник управления Пенсионного фонда на основании всех поданных заявителем документов".