В Италии проходит национальная забастовка против жесткой экономии бюджетных средств

В Италии проходит однодневная национальная забастовка, ограничено движение транспорта и отменены авиарейсы.

Организовал забастовку крупнейший в Италии профсоюз Cgil, сообщает Газета.Ru со ссылкой на ANSA.

Итальянцы протестуют против правительственных мер жесткой экономии, принятых властями для сокращения госдолга страны. Акции протеста проходят по всей стране, «сердцем» забастовки итальянские СМИ называют Рим. В столице страны, как и в других крупных городах, ограничено движение общественного транспорта и такси, отменены или задержаны международные авиарейсы, закрыты госучреждения.

Забастовка продлится в течение 8 часов.

В начале июля совет министров Италии одобрил программу экономии бюджетных средств, направленную на сокращение расходов в течение четырех лет на 47 млрд. евро.

Решение властей страны вызвало массовое недовольство итальянцев, так как экономить бюджетные средства предполагается путем сокращения социальных дотаций населению, повышения налоговой нагрузки и снижения уровня заработной платы бюджетным служащим, в том числе врачам и учителям.

На прошлой неделе маленький итальянский город Филеттино объявил о своей независимости и начал печатать собственные банкноты в знак протеста против мер жесткой экономии в стране.

Город находится в 100 километрах от Рима, в нем живут всего 550 жителей. По новым правилам для сокращения расходов местной администрации он должен будет соединиться с соседним городом Треви.