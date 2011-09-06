Верховная Рада приняла поправки в закон о пенсионной реформе

Верховная Рада Украины приняла поправки к Закону «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».

Как передает корреспондент УНИАН, за каждую поправку депутаты голосовали отдельно, но одного общего голосования было не нужно, поэтому в целом считается, что несогласованности устранены.

Так, парламент изъял из принятого 8 июля 2011 года закона норму о пересчете с 1 января 2012 года пенсий, начисленных по закону об общеобязательном государственном пенсионном страховании и применении показателей средней зарплаты работников, занятых в экономике Украины за 2006-2008 годы и применения такого показателя за 2009 год, поскольку данная норма не согласуется со ст.42 вышеуказанного закона и внесенными в нее изменениями, которые должны вступить в силу с 1 сентября 2011 года.

Парламент также с целью избежания несогласованностей при применении положений закона относительно установления предельного пенсионного возраста - 62 года - для мужчин пребывания на государственной и дипломатической службе и на службе в органах местного самоуправления, дополнил пунктом, которым установлено, что мужчины, достигшие предельного возраста пребывания на государственной службе - 62 года и на день вступления в силу данного закона состоящие на такой службе, могут продолжать состоять на этой службе до окончания ее срока.

Согласно принятым поправкам, закон вступит в силу 1 октября 2011 года.

Как сообщал УНИАН, 8 июля Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».

Законом пенсионный возраст для женщин повышен до 60 лет, страховой стаж повышен до 30 лет для женщин и до 35 – для мужчин. Пенсионный возраст мужчин-госслужащих повышен до 62 лет. Размер максимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, ограничивается на уровне 7640 гривен. Также закон уменьшает с 90% до 80% заработную плату для начисления пенсий для госслужащих.

Также законом предусмотрено создание частных пенсионных фондов и т.п.

Оппозиция выступала против таких условий проведения пенсионной реформы.

21 августа Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сообщил, что закон не передан на подпись Президенту, поскольку в документ необходимо внести уточнения технического характера.