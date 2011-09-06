ВР приняла за основу законопроект, регулирующий вопрос предоставления соцуслуг

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении поданный Кабинетом министров проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления социальных услуг".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 255 народных депутатов из 299, зарегистрированных в сессионном зале.

Целью законопроекта является усовершенствование Закона Украины «О социальных услугах», других законодательных актов, правовые нормы которых охватывают сферу предоставления социальных услуг, с целью ее реформирования.

Законопроектом предусмотрено, что государственные социальные нормативы в сфере социального обслуживания (предоставления социальных услуг) устанавливаются для определения размеров государственных гарантий социальной поддержки граждан преклонного возраста, инвалидов, детей, которые остались без опеки родителей, других лиц, нуждающихся в социальной поддержке.

С этой целью определяются: перечень, виды и объемы услуг, которые предоставляются учреждениями социального обслуживания (предоставления социальных услуг) и финансируются за счет государственного и местного бюджетов и социальных фондов; нормы и нормативы социального обслуживания (предоставления социальных услуг) граждан преклонного возраста, инвалидов, детей, которые находятся на иждивении государства; нормы питания и обеспечения непродовольственными товарами в государственных и коммунальных учреждениях социального обслуживания (предоставления социальных услуг); показатели (индикаторы) качества социального обслуживания (предоставления социальных услуг).

Согласно проекту закона, государственные минимальные стандарты качества социальных услуг - нормативный документ, содержащий показатели (индикаторы) качества социального обслуживания (предоставления социальных услуг), в котором определяется содержание, устанавливается минимальный уровень требований относительно объема, условий и порядка предоставления социальных услуг, гарантированных государством лицам, которые в них нуждаются, согласно которому оценивается способность услуг удовлетворять индивидуальные потребности и улучшать качество жизни их получателей.

Показатели (индикаторы) качества социального обслуживания (предоставления социальных услуг) - совокупность показателей, используемых для оценки деятельности субъектов, которые предоставляют социальные услуги на профессиональной основе, и которые влияют на качество социального обслуживания (предоставления социальных услуг).

Субъекты, предоставляющие социальные услуги, осуществляют свою деятельность на профессиональной основе в соответствии с положением о них или их устава (физические лица, предоставляющие социальные услуги на профессиональной основе, в соответствии с письменным заявлением, которое подается в местный орган исполнительной власти или орган местного самоуправления), в которых определен перечень социальных услуг, категорий лиц, которым они будут предоставляться, с соблюдением государственных минимальных стандартов качества социальных услуг.