Зависимость получения соцуслуг от регистрации устранят?

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ настаивает на отмене зависимости получения социально важных услуг от института регистрации по месту проживания граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время заседания Комитета по экономическим реформам.

«Мы должны прекратить ограничивать граждан в получении социально важных услуг через институт регистрации места проживания, - заявил Президент. - Человек без регистрации не может воспользоваться полноценной медицинской помощью, открыть счет или получить ссуду в банке, стать на квартирный учет».

По словам В.ЯНУКОВИЧА, это унижает человеческое достоинство и создает коррупционные схемы.