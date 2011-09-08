Правовое регулирование реализации жилищных прав жителей общежитий усовершенствовали

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования правового регулирования обеспечения реализации жилищных прав жителей общежитий".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 268 народных депутатов из 359 зарегистрированных в сессионном зале.

Закон предусматривает, что граждане имеют право на приватизацию квартир (домов) государственного жилого фонда, жилых помещений в общежитиях, которые находятся в собственности территориальных общие, или приобретение их в жилищных кооперативах, на биржевых торгах, путем индивидуального жилищного строительства или получения в собственность на других основаниях, предусмотренных законом.

Не подлежат приватизации: квартиры-музеи; квартиры (дома), жилые помещения в общежитиях, расположенные на территориях закрытых военных поселений, предприятий, учреждений и организаций, природных и биосферных заповедников, национальных парков, ботанических садов, дендрологических, зоологических, региональных ландшафтных парков, парков-памятников садово-паркового искусства, историко-культурных заповедников, музеев; квартиры (дома), жилые помещения в общежитиях, которые находятся в аварийном состоянии (в которых невозможно обеспечить безопасное проживание людей); квартиры (комнаты, дома), отнесенные в установленном порядке к числу служебных, а также квартиры (дома), жилые помещения в общежитиях, расположенные в зоне безусловного (обязательного) отселения, загрязненной в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Приватизация квартир (домов), жилых помещений, в общежитиях, включенных в план реконструкции текущего года, осуществляется после ее проведения владельцем дома (общежития).

Наниматели, которые проживали в квартирах (домах), жилых помещениях в общежитиях до начала реконструкции, после проведения реконструкции имеют приоритетное право на приватизацию этих квартир (домов), жилых помещений в общежитиях.

Приватизация осуществляется путем бесплатной передачи гражданам квартир (домов), жилых помещений в общежитиях из расчета санитарной нормы 21 квадратный метр общей площади на нанимателя и каждого члена его семьи и дополнительно 10 квадратных метров на семью; продажи излишков общей площади квартир (домов), жилых помещений в общежитиях гражданам Украины, которые живут в них или находятся в очереди требующих улучшения жилищных условий.

Передача в собственность граждан жилых помещений в общежитиях осуществляется с одновременной передачей им в общую совместную собственность вспомогательных помещений (помещений общего пользования).

Право на приватизацию жилых помещений в общежитии с использованием жилищных чеков получают граждане Украины, которые на законных основаниях проживают в них.