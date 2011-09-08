Кабмин обжалует судебные решения о повышении пенсий для «чернобыльцев» и «детей войны»

Правительство намерено обжаловать решения судов в пользу повышения пенсий для лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, а также для «детей войны» (тех, кому на 1 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции заявил вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО.

«Инвалид первой группы-«чернобылец» по судам - то, что сегодня происходит - отсуживает себе пенсию. Я не буду комментировать действия судей, я не имею права этого делать. Отсуживают себе пенсию первой группы до 30 тыс. грн. … второй группы – до 24 тыс. грн., третьей – до 17 тыс. грн.», - сказал С.ТИГИПКО.

«Мы, безусловно, будем обращаться в апелляции, мы будем отстаивать позиции. Я считаю, что идет колоссальная социальная несправедливость по отношению ко всем другим. Средняя пенсия - 1205 грн., а люди воюют за то, чтобы им выплатили 30 тыс. грн.», - заявил вице-премьер.

Кроме этих выплат, по словам министра, предусматривается разовая выплата на сумму 1 млн. грн.

«Если все будет удовлетворено по всем искам, которые они («чернобыльцы» - УНИАН) подают, то до конца года эта сумма может составить 9,1 млрд. грн. Это все не бюджет Пенсионного фонда, это все государство должно дотировать…» - отметил он.

То же самое с «детьми войны». «Сейчас по решениям судов для «детей войны» принимаются решения, чтобы они получали больше, чем участники боевых действий, – 30% прожиточного минимума (доплата к пенсии – УНИА)», - сказал С.ТИГИПКО. По его словам, в бюджете не заложены средства на данные расходы. И если провести эмиссию для выплаты доплат «детям войны» и «чернобыльцам», это приведет к инфляции.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины установил доплаты к пенсиям лицам, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, «детям войны» и уволенным военнослужащих.

Согласно постановлению от 6 июля 2011 года №745, в частности, «чернобыльцам» I категории назначается ежемесячная дополнительная пенсия в таких размерах: инвалидам I группы – 30% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (229,2 грн.), инвалидам II группы – 20% (152,8 грн.), инвалидам III группы, детям-инвалидам, лицам, страдающим лучевой болезнью, - 15% (114,6 грн.). Кроме того, для «чернобыльцев» II категории установлена дополнительная пенсия в размере 15% прожиточного минимума (114,6 грн.), III категории – 10% (76,4 грн.), IV – 5% (38,2 грн.).

Также установлено, что ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, которая назначается на каждого нетрудоспособного члена семьи, который находился на его содержании, не может быть меньше 10% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (76,4 грн.).

Предусматривается, что размеры пенсий для инвалидов, относительно которых установлена связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, и пенсий в связи с потерей кормильца вследствие катастрофы, не могут быть ниже: для участников ликвидации последствий аварии в 1986 году инвалидов I группы – 1200 грн., II – 1090 грн. и III – 980 грн.; для участников ликвидации последствий аварии в 1987-1990 гг. и для лиц, эвакуированных в 1986 году с зоны отчуждения, инвалидов I группы – 870 грн., II – 820 грн., III – 760 грн.; для других инвалидов I группы – 710 грн., II – 655 грн., III – 600 грн.; для детей-инвалидов – 380 грн.

Для нетрудоспособных членов семьи умершего кормильца, которые были на его содержании, устанавливаются такие размеры пенсий: на одного нетрудоспособного члена семьи – 50% пенсии по инвалидности умершего кормильца, на двух и больше – 100%.

Также Кабмин установил, что «детям войны» (кроме тех, на кого распространяется действие законов “О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты” и “О жертвах нацистских преследований”) к пенсии или ежемесячному пожизненному денежному содержанию или соцпомощи, которая выплачивается вместо пенсии, повышение проводится в размере 49,8 грн.