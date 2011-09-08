В 2012 году дефицит бюджета ПФ может составить 2,2 млрд. грн. - Тигипко

Вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО прогнозирует, что в следующем году дефицит бюджета Пенсионного фонда (ПФ) может составить 2,2 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции.

По его словам, на сегодня продолжается согласование дефицита бюджета фонда с министерством финансов.

С.ТИГИПКО также сообщил, что в текущем году дефицит бюджета ПФ запланирован на уровне 18,8 млн. грн. Кроме того, он заявил о подготовке решения, которое позволит полностью погасить дефицит бюджета ПФ уже в 2012 году. Однако пока его не огласил.

Также С.ТИГИПКО обнародовал пессимистический сценарий, который предусматривает рост дефицита бюджета ПФ до 21 млрд. грн.

Он выразил надежду на то, что закон о пенсионный реформе, принятый парламентом, вступит в действие с 1 октября 2011 года: «Думаю, что в ближайшее время закон (о пенсионной реформе – УНИАН) будет подписан председателем Верховной Рады, передан Президенту, после этого напечатан и он предусматривает, что с 1 октября этого года пенсионная реформа, этот закон начнет действовать».

Он отмечает, что если бы закон не был принят, то в 2013 году количество пенсионеров превысило бы количество работающих граждан. «Сейчас могу гарантировать всем, что никаких задержек по выплате пенсии, никаких сокращений пенсий ни для кого практически не предусмотрено», - говорит С.ТИГИПКО.

По его данным, на 1 июля 2011 года количество пенсионеров увеличилось до 13,8 млн. человек при одновременном сокращении количества работающих до 14,1 млн. человек.

Работающих пенсионеров в Украине – 3,028 млн. человек.

Пенсию в размере до 800 грн. на сегодня в Украине получают 2,407 млн. человек, до 900 грн. – 3,806 млн. человек.

Как сообщал УНИАН, дефицит бюджета Пенсионного фонда за 2010 год увеличился, по сравнению с ожидаемым результатом в 26,6 млрд. грн, до почти 37,5 млрд. грн.

«В 2009 г. было 30 миллиардов гривен (дефицит бюджета ПФ - УНИАН), в 2010-м … - 37 млрд. 482 млн.», - сообщил вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО.

Напомним, в конце 2010 года в правительстве ожидали, что дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2010 году составит 26,6 млрд. грн., а в 2011 году благодаря реализации пенсионной реформы – 18 млрд. грн. Кроме того, в правительстве обещают, что в результате пенсионной реформы в 2014 году бюджет ПФ может быть бездефицитным.