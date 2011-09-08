Минсоцполитики намерено в следующем году повысить пенсии на 100 грн. для 60% пенсионеров

Министерство социальной политики Украины намерено в следующем году повысить пенсии на 100 грн. для 60% пенсионеров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции заявил вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО.

По его словам, в 2012 году можно будет повысить пенсии на 100 грн. для 60% пенсионеров. Стоимость вопроса – 14 млрд. грн. «Если нам удастся это защитить, то это осуществится в 2012 году», - сказал вице-премьер.

Кроме того, в следующем году предусмотрен рост всех пенсий примерно на 10%, сообщил С.ТИГИПКО.

По его словам, предложения о повышении пенсий до современного уровня, внесенные на стадии рассмотрения закона о пенсионной реформе, нереальны для бюджета.

«Это будет стоить 52 млрд. грн. для бюджета. Она (цифра – УНИАН) абсолютно нереалистична. Мы готовим, практически подготовили закон о доведении пенсий до современного уровня и сейчас при рассмотрении бюджета с Министерством финансов будем проводить консультации по повышению пенсий до современного уровня на 2012 год», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, средний размер пенсии по Украине в 2011 году, по данным Государственной службы статистики, составляет 1,122 тыс. грн.

В частности, средний размер пенсии по возрасту составляет 1,156 тыс. грн., по инвалидности – 1,002 тыс. грн., в случае потери кормильца – 914,4 грн.