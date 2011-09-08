Тигипко допускает снижение единого соцвзноса для работодателей на 2%

Вице-премьер-министр - министр социальной политики Украины Сергей ТИГИПКО допускает снижение единого социального взноса на 2%.

Об этом он заявил сегодня, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Сильная Украина».

По словам С.ТИГИПКО, параллельно с подготовкой законодательства о легализации рынка труда и заработных плат правительство рассматривает возможность снижения социального взноса для работодателей на 2%.

«В том законе, который мы сейчас дорабатываем, мы предусматриваем выйти на максимальное сокращение социального взноса на 2%», – заявил С.ТИГИПКО.

Он напомнил, что сегодня в среднем отчисления в социальные фонды составляют 41,2% от фонда заработной платы.

По мнению вице-премьер-министра, возможно и последующее уменьшение отчислений при условии, что доля официальных заработных плат будет расти.

«2% - это будет очень хороший старт для диалога с работодателями. Это будет первый шаг. И если мы будем видеть, что легализация идет, что зарплат в конвертах становится меньше, тогда мы будем предпринимать следующий шаг», – сказал он.

С.ТИГИПКО также напомнил, что Минсоцполитики подготовило 4 законопроекта по легализации заработных плат и рынка труда, которые после обсуждения с общественностью будут внесены на рассмотрение парламента.