Литвин направил закон о пенсионной реформе на подпись Президенту

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН подписал закон о пенсионной реформе и направил на его на подпись Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ.

Об этом сообщается на сайте парламента.

В случае подписания закона, он вступит в силу с 1 октября 2011 года.

Как сообщал УНИАН, 8 июля Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».

Законом пенсионный возраст для женщин повышен до 60 лет, страховой стаж повышен до 30 лет для женщин и до 35 – для мужчин. Пенсионный возраст мужчин-госслужащих повышен до 62 лет. Размер максимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, ограничивается на уровне 7640 гривень. Также закон уменьшает с 90% до 80% заработную плату для начисления пенсий для госслужащих.

Также законом предусмотрено создание частных пенсионных фондов и тому подобное.

Оппозиция выступала против таких условий проведения пенсионной реформы.

21 августа Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сообщил, что закон не передан на подпись Президенту, поскольку в документ необходимо внести уточнения технического характера.

6 сентября парламент не поддержал проект постановления, которым предусматривалось отменить решение о принятии во втором чтении и в целом проекта Закона “О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной реформы”. Этот проект постановления предлагали принять оппозиционные депутаты.

После этого Верховная Рада Украины приняла поправки к закону «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».