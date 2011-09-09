ВР одобрила законопроект о праве Кабмина определять размеры соцпомощи и льгот

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона Украины "О гарантиях государства по исполнению судебных решений".

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 246 из 362 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом, в частности, предусматривается введение механизма, по которому исполнение судебных решений о взыскании денег с государственных органов, предприятий, учреждений или организаций, должника-юридического лица, принудительная реализация имущества которого запрещается, осуществляется за счет средств государственного бюджета Украины, в случае, если невозможно исполнить решение за счет должника.

Кроме того, проектом закона предлагается установить, что погашение уже существующей задолженности по судебным решениям, ответственность за исполнение которых несет государство, будет осуществляться в порядке и сроки, установленные Кабинетом министров Украины с учетом результатов анализа имеющихся финансовых ресурсов государства.

Также данным законопроектом предусматриваются изменения, касающиеся ряда социальных льгот для разных категорий населения. В частности, предусмотрено внести изменения в Закон «О милиции», предусмотрев, что работникам милиции и членам их семей предоставляется скидка на оплату жилой площади, коммунальные услуги, а также топливо в порядке, установленном Кабинетом министров. В то же время в ныне действующем законе четко определено, что такая скидка составляет 50%.

Кроме того, планируется внести изменения в Закон «О прокуратуре», которыми не определен размер скидок на такие же услуги, а также на плату за пользование квартирным телефоном, в то время как на сегодняшний день такая скидка составляет 50%.

Действующим законом «О прокуратуре» определено, что работникам прокуратуры предоставляется внеочередное ежегодное бесплатное предоставление санаторно-курортных путевок или получение по их желанию денежной компенсации в размере средней стоимости путевки в Украине. В предложенном законопроекте предусмотрено внеочередное бесплатное предоставление таких путевок, но при этом отмечается, что порядок их получения будет определять правительство.

Также четко в законопроекте не выписано положение по выплате стипендий гражданам, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы и которые отнесены к первой категории пострадавших.

Кроме того, данным законопроектом четко не предусмотрено, какие будут выплачиваться стипендии «чернобыльцам», которые учатся в государственных вузах, профессионально-технических заведениях. В то же время сегодня этой категории граждан гарантируется выплата повышенной на 100% стипендии, независимо от места учебы на территории Украины.

Также в законопроекте указано, что для второй категории граждан, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, предоставляются путевки на санаторно-курортное лечение, но порядок их предоставления также определяет Кабмин. Действующим на сегодняшний день законом предусмотрено первоочередное предоставление этой категории «льготников» путевок или денежной компенсации в размере средней стоимости путевки в Украине.

Данным законопроектом, по сути, отменяется еще ряд льгот для граждан, пострадавших от аварии на ЧАЭС.

Также предусматривается отменить ряд льгот для тех граждан, которые проживают на территориях радиоактивного загрязнения, медицинским и фармацевтическим работникам, участникам боевых действий и лицам, приравненных к ним.

В частности, действующим законом предусмотрено, что до 5 мая участникам боевых действий выплачивается разовая денежная помощь в размере 5 минимальных пенсий по возрасту, а в предложенном законопроекте предусмотрено, что размер такой помощи будет определяться правительством.

Кроме того, законопроектом предлагается исключить из действующего закона статью о том, что по желанию инвалидов вместо путевки в санаторий, профилакторий или дом отдыха они могут один раз в два года получать денежную компенсацию.

Также в законопроекте предусмотрено сокращение льгот для участников войны и ветеранов труда, а также лиц, имеющих особые трудовые заслуги перед Родиной.

Как сообщал УНИАН, данный законопроект сегодня утром не был включен в повестку дня, но его включили с голоса, заверив, что этот документ сегодня был рассмотрен на заседании Комитета ВР по вопросам правосудия (возглавляет народный депутат Украины из фракции Партии регионов Сергей КИВАЛОВ – УНИАН).

Народный депутат от "БЮТ-Батькивщины" Сергей СОБОЛЕВ заявил, что депутаты на такое заседание не приглашались и что заседания не было.

Правительство и комитет предлагали рассмотреть данный законопроект сегодня в первом чтении и в целом как закон, но благодаря протестам оппозиционеров он принят только в первом чтении.