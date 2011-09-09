Разработан порядок помещения бездомных пенсионеров и инвалидов в учреждения соцподдержки

Министерство социальной политики Украины разработало порядок помещения бездомных пенсионеров и инвалидов I и II групп в учреждения социальной поддержки.

Данный порядок предусмотрен приказом министерства от 12 августа 2011 года №312, размещенном на парламентском портале.

В учреждения соцподдержки принимаются пенсионеры и инвалиды, которые: по состоянию здоровья требуют ухода, домашнего обслуживания, медицинской помощи; не имеют трудоспособных родственников; утратили социально полезные связи с трудоспособными родственниками.

Для помещения бездомного лица в учреждение, созданное местными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, лицо должно обратиться с письменным заявлением в орган труда и социальной защиты населения по месту проживания/пребывания. Для помещения в учреждение, созданное общественной

благотворительной организацией, лицо обращается непосредственно в

учреждение или организацию, которое его создало.

Бездомные лица могут приниматься в учреждение на постоянное или временное проживание сроком от 1 до 6 месяцев.

Бездомным лицам, проживающим в учреждениях, пенсия, соцпомощь выплачиваются в соответствии с действующим законодательство.

Данный приказ вступает в действие со дня его официального опубликования.