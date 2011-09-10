Янукович подписал закон о пенсионной реформе. Вступит в силу с 1 октября

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины № 3668-VI «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Закон Украины «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы» был принят Верховной Радой Украины 8 июля этого года по инициативе Кабинета Министров Украины. За принятие данного Закона проголосовали 248 народных депутатов Украины.

Законом предусматривается внесение ряда изменений в 22 законодательных акта, в том числе, в Законы Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», «О пенсионном обеспечении», «О негосударственном пенсионном обеспечении», «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и инвалидам », «О прокуратуре», «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», «О государственной службе», « О научной и научно-технической деятельности», «О службе в органах местного самоуправления», «О статусе народного депутата Украины», «О судоустройстве и статусе судей ».

Справка УНИАН. 8 июля 2011 г. Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».

Законом пенсионный возраст для женщин повышен до 60 лет, страховой стаж повышен до 30 лет для женщин и до 35 - для мужчин. Пенсионный возраст мужчин-госслужащих повышена до 62 лет. Размер максимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, ограничивается на уровне 7640 гривен. Также закон снижает с 90% до 80% заработную плату для начисления пенсий для госслужащих.

Также законом предусмотрено создание частных пенсионных фондов и т.п.

Оппозиция выступала против проведения пенсионной реформы на таких условиях.

21 августа председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сообщил, что закон не передан на подпись Президенту, поскольку в документ необходимо внести уточнения технического характера.

6 сентября парламент не поддержал проект постановления, которым предполагалось отменить решение о принятии во втором чтении и в целом проекта закона "О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы". Этот проект постановления предлагали принять оппозиционные депутаты.

После этого Верховная Рада Украины приняла поправки в закон «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».

8 сентября В.ЛИТВИН подписал закон о пенсионной реформе и направил его на подпись Президенту В.ЯНУКОВИЧУ.

Закон вступит в силу с 1 октября 2011 года.