Кабмин до 15 октября утвердит предельный штат центральных и местных органов власти

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Распоряжение № 277/2011-рп «О некоторых вопросах реализации мероприятий, связанных с оптимизацией системы центральных и местных органов исполнительной власти».

Текст документа размещен на официальном сайте главы государства.

Этим Распоряжением Президент поручил Кабинету министров Украины с целью активизации мероприятий, направленных на оптимизацию системы центральных и местных органов исполнительной власти, утвердить до 15 октября 2011 года предельную численность работников территориальных органов центральных органов исполнительной власти.

Министерствам, другим центральным органам исполнительной власти поручено проанализировать состояние выполнения актов и поручений Президента Украины, Кабинета министров Украины по оптимизации системы центральных органов исполнительной власти и подать в двухнедельный срок предложения по внесению изменений в положения о центральных органах исполнительной власти, утвержденные указами Президента Украины, в частности приведение количества заместителей руководителей центральных органов исполнительной власти в соответствие с требованиями Закона Украины «О центральных органах исполнительной власти» и уточнения в случае необходимости полномочий этих органов.

Также поручено внести предложения по оптимизации механизма реализации государственной политики на местном уровне, в том числе по функционированию территориальных органов министерств, других центральных органов исполнительной власти.

Рабочей группе по разработке вопросов, связанных с оптимизацией системы центральных органов исполнительной власти поручено осуществлять мониторинг состояния выполнения министерствами, другими центральными органами исполнительной власти мероприятий по завершению оптимизации системы центральных органов исполнительной власти, а также мероприятий по оптимизации механизма реализации государственной политики на местном уровне. Кроме того, поручено оказывать помощь министерствам, в первую очередь Министерству финансов Украины, другим центральным органам исполнительной власти в подготовке предложений по предельной численности работников территориальных органов центральных органов исполнительной власти, учитывая при этом распределение полномочий между отмеченными органами.

Также рабочей группе поручено проанализировать предложения министерств, других центральных органов исполнительной власти, поданные на выполнение подпункта 1 пункта 2 этого Распоряжения, и внести до 15 октября 2011 года проекты указов Президента Украины по внесению изменений к положениям о центральных органах исполнительной власти, а также проработать предложения министерств, других центральных органов исполнительной власти, поданные на выполнение подпункта 2 пункта 2 этого Распоряжения, подготовить предложения о внесении изменений в соответствующие акты законодательства по оптимизации распределения функций между территориальными органами центральных органов исполнительной власти и местными государственными администрациями и обеспечить внесение в установленном порядке до 1 ноября 2011 года соответствующих проектов.

Согласно этому распоряжению, рабочая группа обязана обеспечивать информирование Управляющего совета Комитета по экономическим реформам о состоянии проведения мероприятий по оптимизации системы органов исполнительной власти и о проблемных вопросах, которые возникают в процессе их реализации.

Распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.