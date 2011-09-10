Королевская считает законодательные действия Кабмина «шулерством»

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ считает «законодательным шулерством» внесение правительством в парламент под другим номером ранее отклоненный антисоциальный проект закона.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства.

«Верховная Рада предприняла первый шаг к тотальному урезанию льгот для населения. В Верховной Раде за основу был проголосован правительственный законопроект №9127, окончательное принятие которого может увеличить уровень бедности в Украине минимум на 10-15%. Правительство при помощи этого документа хочет получить право на установление в ручном режиме размеров выплат для большинства категорий льготников. Речь идет об отмене льгот самым необеспеченным категориям населения», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«Правительство не стало урезать льготы чиновникам и депутатам. Их благосостояние будет поддерживаться за счет инвалидов, чернобыльцев, участников боевых действий, участников войны, ветеранов труда, детей войны и других категорий граждан. В случае окончательного принятия законопроекта они потеряют большинство льгот. Ведь размер и порядок выплат согласно правительственному документу будет устанавливаться Кабинетом Министров», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она отметила, что «все бюджетные дыры, которые появляются из-за неэффективного управления экономикой страны, будут лататься за счет малообеспеченных». «Нет сомнений, что в нынешней экономической ситуации правительство сразу же воспользуется этим инструментом и начнет экономить за счет народа Украины. Обращаю внимание, что Верховная Рада проголосовала также и за сокращение срока подготовки этого законопроекта к следующему рассмотрению. То есть, сокращения льгот следует ожидать уже в этом году», - подчеркнула председатель парламентского комитета.

«Правительство проявило верх цинизма, попытавшись протянуть через Верховную Раду данный законопроект. Вместо того чтобы проводить антикоррупционную и детенизационную реформу, которая позволит повысить социальные стандарты, Кабмин решил окончательно загнать народ Украины в бедность и прозябание», - добавила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.