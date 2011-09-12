Оппозиция призывает украинцев присоединиться к акциям протеста против отмены ряда соцльгот

Оппозиционные силы призывают украинцев присоединиться к акциям протеста против принятия закона, которым отменяются льготы для многих категорий граждан.

Об этом во время интернет-конференции на сайте “Региональные новости” сообщил заместитель лидера фракции “БЮТ-Батькивщина”, лидер оппозиционного правительства Сергей СОБОЛЕВ.

По его словам, Комитет сопротивления диктатуре принял решение приложить все усилия, чтобы этот законопроект не был принят в целом в парламенте.

“В эти часы мы приняли решение не допустить принятия ЯНУКОВИЧЕМ и голосованием парламентом проекта закона о лишении льгот чернобыльцев, инвалидов, участников боевых действий, шахтеров, учителей, врачей, и призываем всех сознательных граждан к акциям, которые пройдут через неделю, когда Партия регионов в парламенте вновь будет «прожимать» этот законопроект”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона Украины "О гарантиях государства по выполнению судебных решений".

Проектом закона предлагается установить, что погашение уже существующей задолженности по судебным решениям, ответственность за выполнение которых несет государство, будет осуществляться в порядке и сроки, установленные Кабинетом министров Украины с учетом результатов анализа имеющихся финансовых ресурсов государства.

Также данным законопроектом предусматривается изменения в законы об отмене или ограничении ряда социальных льгот для разных категорий населения.