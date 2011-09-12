Более 100 чернобыльцев начали голодовку возле Администрации Президента

Сегодня, 12 сентября, возле Администрации Президента началась бессрочная голодовка ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Возле здания АП собралось более сотни ликвидаторов. Почти все они представляют общественную организацию «731-й отдельный батальон специальной защиты ВЧПП 50937», сообщил в комментарии УНИАН председатель общественной организации Владимир РЕЗНИК.

Среди главных требований ликвидаторов: обеспечение жильем, повышение пенсий, надлежащее медицинское обеспечение и прикрепление к военному госпиталю.

По словам участников акции, после аварии на ЧАЭС они 24 часа в сутки находились непосредственно под реактором без всяких средств защиты, находились на месте взрыва, где в авральном режиме гасили пожар, занимались сбором графита и в срочном порядке отвозили в специальные могильники.

Чернобыльцы пытаются привлечь внимание чиновников к своим проблемам плакатами с надписями: «Мы были первыми на ликвидации. Нас первыми ликвидируют», «Мы реактор заглушили, спасая Украину. И за это мы заработали крест и гроб!».

По словам председателя общественной организации В.РЕЗНИКА, батальон в составе 750-ти работников после ликвидации техногенной катастрофы был сразу же выведен с АЭС, и власть забыла о нем. Он сообщил, что на сегодняшний день из 750 человек в живых осталось около 100, все они – инвалиды.

В.РЕЗНИКОВ отметил, что основной проблемой ликвидаторов является то, что под их подразделение нет никакой законодательной базы, то есть эти люди нигде не значатся.

В.РЕЗНИКОВ также сообщил, что на многочисленные письма ликвидаторов чиновники отвечали отписками. В частности, по его информации, от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА поступили письма за подписями советника главы государства Анны ГЕРМАН и первого заместителя главы Администрации Президента Ирины АКИМОВОЙ с текстами: «Ваши требования переданы в Кабинет министров», а относительно встречи с Президентом сообщили, что такая встреча «не представляется возможной».

Участники голодовки также отметили, что 28 апреля состоялось правительственное совещание, на котором премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ пообещал предоставить чернобыльцам квартиры и государственные награды, но обещания не были выполнены.

Ликвидаторы сообщили, что для получения пенсий им нужна справка о том, что они действительно работали на ликвидации Чернобыльской аварии, однако из отраслевого государственного архива Министерства обороны Украины поступили письма, в которых было отмечено, что «журнал уничтожен в воинской части как такой, что заражен выше допустимой нормы».

С начала года во время акции чернобыльцев умерли два человека, сегодня к участникам голодовки уже несколько раз приезжала «скорая медицинская помощь».