Янукович поручил Кабмину подготовить изменения в Налоговый кодекс

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ в месячный срок подготовить изменения в Налоговый кодекс, которыми упорядочить установленные документом льготы.

Текст соответствующего поручения обнародован на официальном сайте главы государства.

В документе отмечается, что с целью “предотвращения необоснованных потерь бюджета, обеспечения соблюдения прав и законных интересов субъектов хозяйствования во время применения отдельных положений Налогового кодекса Украины и некоторых других законодательных актов Украины” Н.АЗАРОВУ поручено разработать и в установленном порядке внести в месячный срок на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекты о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, другие законодательные акты Украины, в которых, в том числе, предусмотреть упорядочение льгот, установленных Налоговым кодексом Украины, в частности, для стимулирования инвестиционной деятельности, унификацию подхода к их предоставлению, в том числе путем: применения механизма предоставления льгот для стимулирования внедрения инвестиционных проектов исключительно при условии, что такие проекты являются энергоэффективными и одобрены Кабинетом министров Украины. Также поручено предусмотреть использование налога на прибыль предприятий как инструмента прямого налогообложения для стимулирования инвестиционной деятельности и предоставления возможности плательщику налога одноразово воспользоваться правом на уменьшение базы налогообложения по одним и тем же инвестиционным расходам.

Речь идет также о внедрении для субъектов хозяйствования, которые применяют регистраторы расчетных операций, в 2012 году адаптационного периода для представления определенной законом информации в органы государственной налоговой службы по проводным или беспроводным каналам связи, в течение которого такое представление будет осуществляться на добровольных началах. Предусматривается отменить права органов государственной налоговой службы требовать от плательщиков налогов объяснений по вопросам, которые возникают во время проверок и касаются реализации полномочий органов государственной налоговой службы.

Поручено предусмотреть в законодательстве обязательное предъявление перед проведением выездной документальной или фактической проверки налогоплательщику (его должностным (служебным) лицам или лицам, которые фактически проводят расчетные операции), наличие которых является обязательным условием допуска должностных (служебных) лиц органов государственной налоговой службы к проведению указанных проверок документов.