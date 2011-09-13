Право Кабмина определять размеры соцвыплат спровоцирует увеличение судебных исков - эксперт

Законопроект "О гарантиях государства по исполнению судебных решений", которым Кабинету министров предоставляется право самостоятельно определять размеры льгот и социальных гарантий, в случае принятия спровоцирует увеличение судебных исков граждан к государству.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказала старший юрист LCF Law Group Елена ВОЛЯНСКАЯ.

Она напомнила, что по законопроекту законодателями предоставлена достаточно критическая оценка. «Наиболее существенные замечания как раз и касаются нарушения отмеченным законопроектом принципа верховенства права и конституционных норм», - сказала она.

Закон, по мнению экспертов, не отвечает требованиям относительно установления именно законами государства основных государственных социальных гарантий, к которым принадлежат также размеры государственной социальной помощи и других социальных выплат (ст. 17 ЗУ «О государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях») и нарушает конституционные положения по нерушимости прав человека и недопустимости сужения их содержания и объема при принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы.

«Однако, беря во внимание последние тенденции реформирования законодательства, не исключено принятие законопроекта с определенными уступками в части соблюдения прав человека», - отмечает Е.ВОЛЯНСКАЯ.

В таком случае, считает она, несомненно, следует прогнозировать увеличение обращений граждан в национальные суды за защитой нарушенных прав, сказала юрист. «А в случае бездеятельности отечественной Фемиды, и в Европейский суд по правам человека», - добавила Е.ВОЛЯНСКАЯ.

Она напомнила, что проблемы с выплатами социальных гарантий ранее были в Чили, когда в этой стране действовал конституционный запрет на внесение изменений в законодательство о социальном обеспечении. В этот период поправки имел право вносить президент Республики (время правления Аугусто ПИНОЧЕТА (1974-1990 гг.)). В то же время, отмечает Е.ВОЛЯНСКАЯ, нельзя не отметить последующие успехи Чили в реформировании пенсионной системы и внедрение негосударственного пенсионного обеспечения.

В Аргентине в период дефолта 2001 года были заморожены государственные пенсионные выплаты населению, напомнила юрист.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона Украины "О гарантиях государства по исполнению судебных решений".

Данным законопроектом, среди прочего, предусматриваются изменения, касающиеся ряда социальных льгот для разных категорий населения. В частности, предполагается внести изменения в Закон «О милиции», предусмотрев, что работникам милиции и членам их семей предоставляется скидка на оплату жилой площади, коммунальных услуг, а также топлива в порядке, установленном Кабинетом министров. В то же время, в ныне действующем законе четко определено, что такая скидка составляет 50%.

Кроме того, планируется внести изменения в Закон «О прокуратуре», которыми не определен размер скидок на такие же услуги, а также на плату за пользование квартирным телефоном, в то время как на сегодняшний день такая скидка составляет 50%.

Действующим Законом «О прокуратуре» определено, что работники прокуратуры имеют внеочередное ежегодное бесплатное предоставление санаторно-курортных путевок или получение по их желанию денежной компенсации в размере средней стоимости путевки в Украине. В предложенном законопроекте предусмотрено внеочередное бесплатное предоставление таких путевок, но при этом отмечается, что порядок их получения будет определять правительство.

Данным законопроектом, по сути, отменяется еще ряд льгот для граждан, пострадавших от аварии на ЧАЭС.