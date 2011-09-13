Социологи констатируют стремительное падение доверия к Януковичу

Международный фонд по избирательным системам (IFES) констатирует в 2011 году стремительное падение доверия избирателей к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил главный исследователь Международного фонда по избирательным системам Ракеш ШАРМА по результатам опроса, проведенного при поддержке Агентства международного развития США (USAID).

"В этом году мы выявили, что позитивные взгляды избирателей уменьшились и превалируют негативные взгляды", - сказал Р.ШАРМА.

По его словам, процент тех, кто доверяет В.ЯНУКОВИЧУ, в 2011 году снизился до 29% против 43% в 2010 году.

Согласно результатам опроса, не менее 9 из 10 украинцев неудовлетворены тем, как Президент решает вопросы создания рабочих мест и сдерживания роста цен.

"Президент ЯНУКОВИЧ не получает высоких оценок за свои усилия, направленные на реформирование нескольких сфер. Более 8 из 10 опрошенных также неудовлетворены тем, как он проводит пенсионную реформу. Большинство также неудовлетворено его действиями по внедрению конституционной реформы и изменениям Налогового кодекса", - отметил Р.ШАРМА.

Кроме того, социологи отмечают, что за последний год существенно снизился уровень удовлетворенности тем, как В.ЯНУКОВИЧ выстраивает отношения с Россией (с 66% в 2010 году до 44% в 2011 году). "Это особенно заметно на юге (с 86% до 48%) и востоке (с 79% до 49%)", - отметил он.

По результатам опроса, уровень удовлетворенности граждан Украины действиями Президента, направленными на обеспечение политической стабильности, снизился с 39% в 2010 году до 29% в 2011 году. "Причем наибольшее падение зафиксировано также на юге - с 61% до 27% и в центре - с 37% до 22%", - сообщил Р.ШАРМА.

"С одной стороны, мы, бесспорно, видим такое значительное падение позитивных взглядов, но, в то же время, если посмотреть на результаты исследований 2008 и 2009 годов, в этом году уровень негативных взглядов возвращается на уровень предыдущих лет", - сказал заместитель директора Международного фонда по избирательным системам по вопросам Европы и Азии Гевин УАЙЗ.

Справка УНИАН. Международный фонд по избирательным системам (IFES) при финансовой поддержке Агентства международного развития США (USAID) 16-30 июля провел опрос "Общественное мнение в Украине". Эксперты фонда опросили 1 тыс. 515 респондентов в возрасте от 18 лет и больше во всех регионах Украины. Погрешность результатов опроса составляет 2,52%.