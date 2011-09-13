Количество безработных в Украине составляет 432,4 тыс. человек

Количество безработных на 1 сентября 2011 года составило 432,4 тыс. человек.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные Государственной службы занятости озвучил первый заместитель министра социальной политики Василий НАДРАГА сегодня, 13 сентября, во время брифинга.

Количество вакансий на 1 сентября т.г. в базе данных Госслужбы занятости составляло 99,2 тыс., что на 6,6% больше, по сравнению с количеством вакансий на 1 сентября 2010 года (87,4 тыс. вакансий). «Нагрузка на одно рабочее место, то есть на одну вакансию желающих на данный момент составляет 5 человек, которые подали свои заявления», - отметил В.НАДРАГА.

Справка УНИАН. По данным Государственной службы статистики, в Украине в июле т.г. количество официально зарегистрированных безработных сократилось по сравнению с июнем на 7,2%, или на 36,6 тыс. человек, и на 1 августа составило 469,5 тыс. человек.