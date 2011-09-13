Профсоюзы озабочены судьбой возвращаемых в госсобственность активов

Независимые профсоюзные организации озабочены судьбой возвращаемых в государственную собственность профсоюзных активов.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН заместитель главы Национального форума профсоюзов Украины Григорий КАБАНЧЕНКО.

По его словам, сегодня начался масштабный процесс возвращения правоохранительными органами ранее незаконно приватизированных профсоюзных здравниц в государственную собственность. Частично данный процесс был спровоцирован конфликтом в самой крупной на сегодня организации Украины - Федерации профсоюзов Украины (ФПУ), на балансе которой и находились профсоюзные здравницы, отметил замглавы Национального форума профсоюзов. По словам Г.КАБАНЧЕНКО, за последнее время по фактам незаконной приватизации профсоюзного имущества открыто 94 уголовных дела, подано 118 исков о возвращении в госсобственность отчужденного имущества. На данный момент, по его информации, суды обязали вернуть в госсобственность ряд объектов, в частности ялтинский санаторий "Орлиное гнездо", черниговский "Детский санаторий им. Щорса", признаны недействительными договоры купли-продажи части объектов санатория "Мисхор" и "Клинического санатория им. Пирогова".

В то же время, по словам замглавы Национального форума профсоюзов Украины, дальнейшая судьба возвращенного в госсобственность имущества профсоюзов на сегодня неизвестна. Сегодня, по информации Г.КАБАНЧЕНКО, на данное имущество активно претендуют как местные, так и центральные органы власти. Вместе с тем, по его словам, в случае если возвращенные в госсобственность профсоюзные активы затем будут переданы этим органам власти, члены профсоюзов, скорее всего, будут лишены возможности оздоровления в них по профсоюзным путевкам. Выход из создавшегося положения Г.КАБАНЧЕНКО видит в возрождении Фонда профсоюзного имущества в Украине. По его словам, решение о создании такого Фонда будет рассмотрено на Всеукраинском конгрессе профсоюзов, который состоится 20 сентября т.г.

По словам генерального секретаря Национальной конфедерации профсоюзов Украины Петра ПЕТРИЧЕНКО, независимые профсоюзы также инициируют проведение "народной инвентаризации" имущества, которое было передано государством в управление ФПУ. По его словам, каждый гражданин Украины сможет принять участие в такой инвентаризации, если у него есть необходимая информация о наличии или отсутствии санаторно-курортного имущества.