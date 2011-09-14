В США насчитали 46 миллионов бедняков - 15% населения

Количество американцев, живущих за чертой бедности, по итогам 2010 года превысило отметку в 46 миллионов человек. Об этом говорится в официальном отчете Бюро переписи населения США (United States Census Bureau). За год число бедняков в стране выросло на 2,8 миллиона человек, передает Лента.ру.

В общей сложности за чертой бедности в США живет 15,1% населения. Это на 0,8 процентного пункта больше, чем годом ранее. Статистика Бюро переписи населения означает, что количество бедных в США увеличивается, даже несмотря на то, что страна вышла из состояния рецессии.

Количество бедных в США увеличивается четвертый год подряд. Кроме того, уровень бедности оказался на максимальном уровне за все время ведения наблюдений, то есть за последние 52 года.

В отчете Бюро переписи населения говорится также, что за последний год значительно выросло число бедняков среди людей, младше 18 лет (с 20,7 до 22 процента), а также среди американцев, которым от 18 до 64 лет (с 12,9 до 13,7 процента). Вместе с тем, уровень бедности среди пожилых людей (от 65 лет) не изменился и составил девять процентов.

В пресс-релизе также говорится, что средний доход домохозяйства в 2010 году в США составил 49,4 тысячи долларов, что более чем на тысячу долларов меньше, чем годом ранее. При этом больше всего в США (более 64 тысяч), если разделить всех американцев по расовому признаку, получают азиаты. На втором месте оказались белые (без учета латиноамериканцев) - они в год зарабатывают по 54,6 тысячи долларов. На домохозяйства негров приходится по 32 тысячи долларов дохода.