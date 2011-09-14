Закон о пенсионной реформе опубликован в «Урядовом курьере»

Закон Украины «О мероприятиях относительно законодательного обеспечения реформирования пенсионной системы» опубликован в газете «Урядовый курьер» (№35 от 14 сентября 2011 года).

Закон вступает в действие с 1 октября 2011 года, кроме отдельных норм, которые вступают в силу с 1 января 2012 года.

Напомним, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон 9 сентября 2011 года.

Законом предусматривается повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет, повышение страхового стажа до 30 лет для женщин и до 35 - для мужчин. Пенсионный возраст мужчин-госслужащих повышена до 62 лет. Размер максимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, ограничивается на уровне 7640 грн. Также закон снижает с 90% до 80% заработную плату для начисления пенсий для госслужащих.

Также законом предусмотрено создание частных пенсионных фондов и т.п.