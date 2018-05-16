Повышение зарплат бюджетникам в 2012 году - за чей счет "банкет"?

Подготовка к выборам идет полным ходом. Об этом свидетельствует, в том числе, и заявление премьер-министра Николая Азарова, которое можно скорее назвать заигрыванием с электоратом, чем экономической целесообразностью. В ходе обсуждения на заседании Кабмина 14 сентября проекта бюджета-2012 глава правительства сказал, что зарплата бюджетников в следующем году вырастет в среднем на 25,5%.

Причем ориентир заискивания выбран премьером верный. Он озвучил «счастливое» будущее работников самых интеллектуальных и жизненно необходимых сфер – учителей и медиков. Конечно, кто же устоит от радости, услышав, к примеру, что средняя зарплата заведующего детсада вырастет на 847 грн. (на 35%), учителя высшей категории – на 614 грн. (25%), врача-хирурга тоже высшей категории в стационаре – на 861 грн. (30%), участкового врача-терапевта высшей категории – на 704 грн. и фельдшера высшей категории – на 540 грн.

Причем, «на 1,2 млрд. грн. увеличатся расходы бюджета для выплаты всем педагогическим работникам надбавки в размере 20% должностного оклада. К тому же в следующем году мы построим десятки новых школ, больниц, поликлиник, начнем масштабное техническое переоснащение медицинских заведений» (лишь бы старое не сошло на нет!).

Вспомнил премьер также о помощи семья – на эту статью дополнительно будут выделены почти 4 млрд. грн. Планируется увеличить и объем финансирования других соцрасходов.

А теперь вопрос – за чей счет банкет?

Последние дни в СМИ и на телевидении широко обсуждается принятый 9 сентября в первом чтении Верховной Радой проект закона "О гарантиях государства по исполнению судебных решений". Кстати, он подан правительством с учетом тяжелых экономических реалий. Тема нашумевшая, но актуальность ее от этого не снижается, наоборот растет. Данным документом предусматривается не только ограничить или отменить ряд льгот, но и скрыть от любопытных конкретные их объемы и механизмы предоставления. «Бразды правления» денежными социальными выплатами полностью переходят под контроль Кабинета министров, Для ясности картины, чем аукнется для народа принятие этого закона, возьмем в качестве яркого примера озабоченности власти жизнью народа, уж простите за откровенность, самых привилегированных представителей общества на данный момент – сотрудников правоохранительных органов. Им придется подзадуматься. Кабмин будет решать, какую скидку предоставить сотрудникам милиции и членам их семей на оплату жилой площади, коммунальных услуг. Пока она составляет 50%. Такая же участь ждет работников прокуратуры, только список пообширней – пользование стационарным домашним телефоном, внеочередное ежегодное бесплатное получение санаторно-курортных путевок или, по их желанию, денежной компенсации.

Ну да за стражей порядка переживать не стоит, власти сейчас они нужны как никогда. Другое дело «дети войны», чернобыльцы и переселенцы. Вот им действительно будет не сладко.

Не выдержав напора прессы и оппозиции, которые напрямую называют такой шаг верхов откровенным геноцидом, Минсоцполитики выступило с заявлением, причем в нем, как сейчас принято говорить, прозрачности маловато. Как пояснил первый заместитель министра социальной политики Василий Надрага, причина грядущей «социальной реформы» - государство не может полностью выполнять социальные обязательства, «взятые на себя в течение 1990-х и первого десятилетия 2000-х годов» (заметьте, снова говорим об ошибках предшественников, совершенно не замечая в собственном глазу бревно).

В.Надрага подчеркнул, что в полном объеме никогда не выплачивались все социальные обязательства, «и это плохо, потому что, принимая законодательно те или иные льготы, выплаты, что-то другое для наших граждан, к сожалению, наши парламентарии не рассматривали финансового обеспечения».

А теперь главное - данная проблема частично вынуждает людей идти в суды, констатировал замминистра. По его словам, «основная мысль документа – сегодня государство может выплачивать те обязательства, которые оно может платить, исходя из финансовых возможностей». И заверил, что данным законом не предусматривается сокращение реальных соцвыплат.

Другими словами, по закону нам будут должны, но на деле платить не будут. Причем в суды, которые в последнее время были завалины исками обреченных на выживание людей, которым годами не доплачиваются всевозможные социальные выплаты, уже не пойдешь. Власть прекратила «пагубную» практику требовать от государства причитающееся, теперь преступление из рода вон выходящее – вгонять в нищету – станет нормой закона. Осталось переписать Конституцию, в которой черным по белому написано: «при принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод».

Как отмечает старший юрист LCF Law Group Елена Волянская, законопроектом законодателями предоставлена достаточно критическая оценка. Закон не отвечает требованиям относительно установления именно законами государства основных социальных гарантий, к которым относятся размеры государственной соцпомощи и других соцвыплат (ст. 17 ЗУ «О государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях») и нарушает конституционные положения о недопустимости сужения их содержания и объема при принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы.

«Однако, беря во внимание последние тенденции реформирования законодательства, не исключено принятие законопроекта с определенными уступками в части соблюдения прав человека», - отмечает Е.Волянская.

В таком случае, считает эксперт, несомненно, следует прогнозировать увеличение обращений граждан в национальные суды, «а в случае бездеятельности отечественной Фемиды, и в Европейский суд по правам человека».

Что касается "недостающего финансового обеспечения", то тут нельзя не согласится.

Отрицательное сальдо внешней торговли Украины за 7 месяцев т.г. достигло 6,7 млрд. долл., что 2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2010 года (3,294 млрд. долл.).

Государственный и гарантированный долг Украины за 6 месяцев превысил 60,2 млрд. долл. (на 4,1% больше показателя на конец мая (36% ВВП).

Сюда же добавим накал «газовых» страстей, и если не удастся «обломать» Россию, то цена голубого топлива может составить к концу года 500-600 долларов за тысячу кубов. На сегодня цена газа уже составляет 90% себестоимости химудобрений, 20% - хлеба, 80% - теплоснабжения.

Да и с траншем МВФ вопрос остается открытым. Сотрудничество с Фондом тормозит из-за невыполнения украинскими властями взятых на себя обязательств, среди которых и повышение тарифов на газ для населения (правда, сейчас власть утверждает, что может обойтись без денег МВФ).

Как результат государственного благополучия, украинцы массово скупают инвалюту. Только по официальным данным, в августе объем ее покупки физлицами на 824 млн. долл. превысил объем продаж. Украинцы сдали в обменники 2,21 млрд. долл., а купили 3,03 млрд. долл. Практически достигнут рекордный показатель на наличном рынке.

Хоть власть и заверяет, что стабильность гривни сохранит, но положения дел говорит об обратном. И даже если удастся удержать нацвалюту на теперешнем уровне, растущая инфляция «положительные показатели» все равно сожрет. По данным Госстата, рост цен производителей промпродукции с начала года составил 16,3%.

Эти статданные никак не вписываются в прогнозы Кабмина, включающие будущие блага, к примеру, для бюджетников. Заявления власти все больше расходятся с ее деяниями. Именно деяниями, причем преступными, а никак не реформаторскими шагами. Особенно с учетом их благосостояния. Если лишить льгот верхов и олигархов, заставить оплатить налоги по ими же рассчитанным ставкам, выставить на приватизацию для западных инвесторов их заводы, пароходы, коттеджи и прочею недвижимость, думаю, страна смогла бы встать на ноги, причем в обозримом будущем.

P.S. На упомянутом заседании Кабмина Н.Азаров заявил, что «…не цены на газ должны определять перспективы развития экономики Украины, мы должны определить перспективы инновационного развития Украины».

Что такое рост цены на газ, мы знаем на деле – продукты питания, жилищно-коммунальные услуги, проезд, да вообще все становится для народа не то что нагрузкой не по силам, а якорем, тянущим ко дну. А вот инновационное развитие, которое подразумевает диверсификацию поставок топлива, модернизацию производства, энергоэффективность, несмотря на заверения власти, в ближайшее десятилетие (если не в столетие) вряд ли придется ощутить…

Нана Черная (УНИАН)