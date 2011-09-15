В Украине в августе на 10 рабочих мест претендовало 48 человек

В Украине в августе 2011 года на 10 рабочих мест претендовало 48 человек (на 1 января т.г. – 88 человек).

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, при этом количество украинцев, состоящих на учете в государственной службе занятости, на 1 сентября 2011 года составило 448,3 тыс. человек, что на 36 тыс. человек меньше, чем на 1 августа т.г.

Потребность предприятий в работниках на замещение вакантных должностей на 1 сентября 2011 года составляла 93,2 тыс. человек (на 1 января 2011 г. – 63,9 тыс. человек).