В Украине число зарегистрированных безработных сократилось до 432,4 тыс. человек

В Украине в августе т.г. количество официально зарегистрированных безработных сократилось по сравнению с июлем на 7,9%, или на 37,1 тыс. человек, и на 1 сентября составило 432,4 тыс. человек.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

С начала года количество безработных сократилось на 20,6%, или на 112,5 тыс. человек (на 1 января 2011 года количество безработных составляло 544,9 тыс. человек).

По данным Госстата, уровень зарегистрированной безработицы в целом по Украине на 1 сентября 2011 года составил 1,6% от общего количества населения трудоспособного возраста (на 1 января 2011 года – 2,1%).

Количество безработных, которые на 1 сентября т.г. получали пособие по безработице, составило 310,3 тыс. человек, что на 9,1%, или на 11,2 тыс. человек, меньше по сравнению с данными на 1 августа т.г.

Средняя сумма пособия по безработице на 1 сентября 2011 г. составила 878 грн., что на 24 грн. больше, чем на 1 августа т.г.