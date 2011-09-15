Польша упростила выдачу шенгенских виз украинцам

Варшава. Польские власти сократили список документов, необходимых для выдачи шенгенских виз гражданам Украины.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщила представитель польского консульства в Киеве.

Она отметила, что новый порядок выдачи виз действует "несколько недель".

По словам собеседницы агентства, в частности, украинцы уже не должны подавать справку с места работы, из банка о состоянии имеющихся средств и трудовую книжку.

Представитель консульства не смогла предоставить более детальной информации, отметив, что ею владеет консул, который сейчас недоступен для комментариев.

Как сообщал УНИАН, Польша, которая является крупнейшим непосредственным западным соседом украинцев, традиционно выдает гражданам Украины больше всего виз среди всех государств Шенгенской зоны.

В 1-м квартале 2011 года польские консульства выдали в Украине свыше 120 тысяч виз, что почти на 40% больше показателей первых трех месяцев прошлого года.

За весь прошлый год украинцы получили 450 тысяч польских виз, 70% из которых были „шенгенскими”.

В целом в 2010 году украинцы получили около 1,1 млн. шенгенских виз.