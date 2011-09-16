Кабмин: средняя численность населения в 2012 году составит 45,51 млн. человек

Кабинет министров Украины прогнозирует среднюю численность населения в 2012 году на уровне 45,51 млн. человек.

Об этом идет речь в проекте закона «О Государственной программе экономического и социального развития Украины на 2012 год и основных направлениях развития на 2013 и 2014 годы», обнародованном на сайте Верховной Рады Украины.

Согласно документу, в 2010 году численность населения Украины составляла 45,87 млн. человек, а в 2011 ожидается, что этот показатель составит 45,69 млн.

Кроме того, программой предусмотрено, что в 2012 году количество детей в детских домах семейного типа и приемных семьях возрастет до 13,5 млн. (в 2010 г. - 9,024 млн.). При этом прогнозируется, что 25% (в 2010 г. - 10%) общеобразовательных учебных заведений будут подключены к широкополосному интернету, и 100% общеобразовательных учебных заведений будут оснащены компьютерами.

Также правительство прогнозирует, что количество пользователей интернета в Украине возрастет до 14 млн.

Кроме того, госпрограммой предусматривается, что в 2012 году количество музеев увеличится до 580 (в 2010 г. - 546), а их посещаемость составит 21,9 млн. человек (в 2010 г. - 21,7 млн.).

Как сообщал УНИАН, проект закона «О Государственной программе экономического и социального развития Украины на 2012 год и основных направлениях развития на 2013 и 2014 годы» был одобрен на заседании правительства 14 сентября 2011 года.

Тогда первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявлял, что, согласно проекту программы, рост ВВП Украины в 2012 году прогнозируется на уровне 6,5%, рост промышленного производства - на уровне 8,3%, рост производства в машиностроении - 20%, металлургии, химической и легкой промышленности – 5-6%, в сельском хозяйстве – 5,1%, в отрасли строительно-монтажных работ и жилищном строительстве - на 6%.

По его словам, ожидается, что в 2012 году розничный товарооборот возрастет на 15% при инфляции в размере 7,9%.