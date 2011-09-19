Нынешние оппозиционеры, находясь у власти, также отменяли социальные льготы - Литвин

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что нынешние оппозиционеры, когда были у власти, также отменяли социальные льготы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал после выступления лидера фракции «БЮТ-Батьківщина» Ивана КИРИЛЕНКО, который обвинил большинство в том, что оно на прошлой пленарной неделе отменило ряд льгот для социально незащищенных слоев населения, в том числе чернобыльцев.

В.ЛИТВИН отметил, что «рекордной» была остановка социальных льгот при принятии госбюджета на 2008 год. «Остановили, как вы знаете, 102 позиции социальных законов ценой 105 млрд.», - сказал он.

При этом спикер добавил, что после решения Конституционного Суда о неконституционности таких действий через несколько дней «Кабинет Министров Украины постановлением №530 подтверждает действие ликвидированных КС положений о прекращении и ликвидации социальных выплат, а в июне в ВР при присутствии тогдашнего Президента Украины (Виктора ЮЩЕНКО – УНИАН) 156 и 72 голоса принимают закон об остановке этих льгот».

В.ЛИТВИН подчеркнул, что ответственность за отмену льгот несут все народные депутаты. Он отметил, что дал поручение, чтобы с 2000 года выписать, каким образом происходили голосования за отмену льгот и кто как голосовал.

«Возможно, мы будем тогда принимать законы, которые реально могут быть выполнены, а не будем пытаться устроить ярмарку подарков для людей перед выборами», - отметил спикер.

«А затем крики, обвинения, потому что тогда когда у власти - исходят из государственных позиций, а когда власти нет - говорят об интересах народа. Давайте будем постоянно ответственными. Мы наделали глупостей, и давайте будем их исправлять, но спокойно, взвешенно, найдя решение компромиссное», - подчеркнул В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О гарантиях государства по исполнению судебных решений». Данным законопроектом отменяется ряд льгот для разных категорий граждан.