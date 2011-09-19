Бюджетом-2012 правительство убьет реальный сектор экономики - Королевская

Намерение правительства увеличить доходную часть государственного бюджета в 2012 году за счет усиления налогового давления на предпринимателей фактически уничтожит реальный сектор украинской экономики. Об этом заявила журналистам после проведения Согласительного совета председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, народный депутат (фракция «БЮТ - Батькивщина») Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

Как передает корреспондент УНИАН, по ее словам, «увеличение доходов государственного бюджета за счет бизнеса в условиях налогового и административного террора невозможно. Правительство намерено «задоить корову» рыночной экономики до смерти. Накануне возможного второго витка мирового кризиса такой удар по бизнесу будет смертельным. Увеличение объема налогов в нынешних условиях приведет к неминуемому росту цен. А за все изыски Кабмина в конечном итоге заплатит потребитель из собственного кармана».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ подвергла критике проект бюджета-2012 за отсутствие реальных антикризисных программ и увеличение расходов на содержание силовых структур: «Мы видим, что в будущем году именно предприниматели будут оплачивать увеличенные на сотни миллионов гривен расходы на содержание органов прокуратуры и МВД».

Как подчеркнула председатель парламентского комитета, «в современном мире основными ответами на глобальные вызовы является: повышение интеллектуального уровня нации, защита экологии и здоровья граждан, выстраивания современной инфраструктуры жизнеобеспечения. Для нашей власти, похоже, глобальным вызовом является наличие в стране народа. Только этим можно объяснить такую заботу о силовых структурах. Вместо того, чтобы создать нормальные условия работы для бизнеса за счет предпринимателей правительство создает полицейское государство».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила: «Прежде чем принимать бюджет на 2012 год, парламент просто обязан принять законы, которые защитят наших предпринимателей. Необходимые законопроекты нами уже разработаны и зарегистрированы».

Депутат также заявила, что предприниматели не намерены мириться с таким отношением правительства к бизнесу и планируют проводить акции протеста против действий власти. «За всё то, что сегодня творит власть, ей придется отвечать. Страна не может жить обещаниями и одним днем. И предприниматели - это не те люди, которые будут молчать. Как председатель Народной коллегии Всеукраинской гражданской акции "Вперед" могу сказать, что уже на этой неделе они готовы выйти на улицы с акциями протеста», - заверила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Напомним, Народная коллегия Всеукраинской гражданской акции "Вперед" объединяет сотни тысяч украинских предпринимателей. В рамках «Народной реформы» в ВРУ было внесено больше трех десятков законопроектов, направленных на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса в Украине, значительная часть которых до сих пор не рассмотрена.