СПО работодателей просит Минсоцполитики продлить консультации о детенизации зарплат

Совместный представительский орган стороны работодателей на национальном уровне (СПО работодателей) обратился в Министерство социальной политики относительно необходимости продолжения дополнительных согласовательных консультаций по вопросу детенизации трудовых отношений и заработных плат.

Об этом УНИАН сообщили в Конфедерации работодателей Украины.

Напомним, Минсоцполитики подготовило ряд законопроектов относительно выведения из тени заработных плат и упорядочения трудовых отношений.

В частности, работодатели заявляют, что законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно минимальных размеров оплаты труда и гарантий ее обеспечения)» не способствует легализации занятости, зарплаты. «По нашему мнению, целью данного законопроекта является увеличение фонда оплаты труда по стране и пополнения доходных частей бюджетов фондов общеобязательного государственного социального страхования», - считают в СПО работодателей.

Обеспокоенность работодателей связана с попыткой государства вмешаться в хоздеятельность каждого предприятия путем внедрения так называемых «гарантированных зарплат».

Эта норма никоим образом не будет способствовать легализации зарплат, происходит дополнительная нагрузка на легальный бизнес, которая будет вынуждать его последовательно переходить в тень.

Кроме того, Украина не брала на себя никаких международных обязательств относительно имплементации таких норм, а неудачный опыт Болгарии, которая намеревается отказаться от таких норм, является свидетельством того, что гарантированная зарплата не может быть введена в Украине, отмечают работодатели.

Неприемлемой является норма относительно права правительства распространять действие отраслевых соглашений по требованию одной или нескольких организаций работников или работодателей на тех субъектов, которые не входят в сферу таких отраслевых соглашений. Сторона работодателей считает это вмешательством в договорные отношения и настаивает на исключении этих позиций. Данная норма нарушает фундаментальную Конвенцию МОТ №98 относительно добровольности ведения коллективных переговоров и заключения коллективных соглашений. А ссылка разработчиков на рекомендацию №91 не может быть принята во внимание, поскольку в соответствии с Конституцией рекомендации не входят в понятие «законодательства», и потому не являются обязательными для применения на всей территории Украины.

СПО работодателей заявляет, что неоднократно предлагал разработку стимулирующего законодательства в виде уменьшения нагрузки на физлиц-предпринимателей, осуществление перераспределения единого соцвзноса между работодателем и наемным работником, уменьшение количества контролирующих органов в сфере контроля за соблюдением законодательства об оплате труда, охраны труда путем создания интегрированной инспекции труда. Это будет стимулировать к легальному оформлению трудовых отношений и выплате заработных плат, считают работодатели.

Как сообщал УНИАН, Министерство социальной политики разработало ряд законопроектов по детенизации заработных плат и трудовых отношений.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2011 года правительство намерено рассмотреть и подать в Верховную Раду данные законопроекты.

Справка УНИАН. 4 апреля 2011 года вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО представил общественности два законопроекта относительно легализации заработных плат и рабочих мест. Законопроекты так и не поставили на рассмотрение парламента. Тогда же, весной 2011 года, было принято решение о разработке 5 законодательных документов с планами принять их осенью 2011 года.

Как отметили в пресс-службе министерства, на сегодняшний день рабочая группа, в состав которой входят представители Минсоцполитики и Государственной инспекции по вопросам труда, дорабатывает данные законопроекты.