ПФ предлагает лишать «упрощенцев» права на единый налог за несвоевременную уплату

Пенсионный фонд (ПФ) предлагает лишать «упрощенцев» права платить единый или фиксированный налог в случае несвоевременной уплаты единого социального взноса. Текст данного законопроекта размещен на официальном сайте фонда. Данным документом предлагается ввести соответствующие изменения в Налоговый кодекс с целью своевременной уплаты единого взноса. Согласно законопроекту, лишение права платить единый или фиксированный налог наступает со дня, следующего за налоговым (отчетным) периодом. В ПФ отмечают, что принятие акта позволит улучшить платежную дисциплину плательщиков, которые находятся на упрощенной системе налогообложения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter