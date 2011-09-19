ПФ предлагает лишать «упрощенцев» права на единый налог за несвоевременную уплату
18:50, 19 сентября 2011Соцполитика
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Пенсионный фонд (ПФ) предлагает лишать «упрощенцев» права платить единый или фиксированный налог в случае несвоевременной уплаты единого социального взноса.
Текст данного законопроекта размещен на официальном сайте фонда.
Данным документом предлагается ввести соответствующие изменения в Налоговый кодекс с целью своевременной уплаты единого взноса.
Согласно законопроекту, лишение права платить единый или фиксированный налог наступает со дня, следующего за налоговым (отчетным) периодом.
В ПФ отмечают, что принятие акта позволит улучшить платежную дисциплину плательщиков, которые находятся на упрощенной системе налогообложения.
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