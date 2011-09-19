Кабмин ожидает увеличения доли бедного населения в Украине до 26,5%

Кабинет министров ожидает увеличения доли бедного населения по национальному критерию в Украине по итогам 2011 года на уровне 2,4% - до 26,5%.

Соответствующий прогноз заложен в проекте закона о Государственной программе экономического и социального развития Украины на 2012 год и основные направления развития на 2013 и 2014 годы, размещенном на официальном парламентском портале.

Согласно прогнозу на 2012 год, ожидается сокращение доли бедного населения в стране на 0,3% - до 26,2%.

Темпы роста номинальной среднемесячной заработной платы, скорректированной на индекс потребительских цен, в текущем году ожидаются на уровне 10,1%, в 2012 году – 6,6%.

Средний размер пенсии по итогам 2011 года, по прогнозам правительства, составит 1,283 тыс. грн. (рост по сравнению с 2010 годом – на 127 грн.), по итогам 2012 года – 1,405 тыс. грн. Минимальный размер пенсии по возрасту в среднем в 2011 году составит 766,8 грн., в 2012 году – 842 грн.