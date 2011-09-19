Безработица в Украине по методологии МОТ сократится с 8,1% до 7,6-8,1% - прогноз Кабмина

В 2011 году уровень безработицы в Украине по методологии Международной организации труда (МОТ) сократится с 8,1% до 7,6-8,1%, в 2012 году – до 7,2-7,7%.

Соответствующий прогноз Кабинета министров заложен в проекте закона о Государственной программе экономического и социального развития Украины на 2012 год и основных направлениях развития на 2013 и 2014 годы, размещенном на официальном парламентском портале.

Согласно данным МОТ, в 2010 году в Украине насчитывалось 1,8 млн. безработных граждан, в 2011 году количество безработных составит 1,7-1,8 млн. человек, в 2012-м – 1,6-1,7 млн. человек.

Уровень занятости в возрасте 15-70 лет, по методологии МОТ, в 2011 году составит 58,7% населения (2010 год – 58,5%), в следующем году – 59%. Количество занятых экономической деятельностью в возрасте 15-70 лет в Украине в прошлом году составило 20,3 млн. человек, по итогам 2011 года ожидается рост до 20,4-20,6 млн. человек, а в 2012-м – до 20,5-20,7 млн. человек.

В программе отмечается, что около 30% рабочих мест в экономике связаны с опасными и вредными условиями труда.