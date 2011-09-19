Кабмин прогнозирует рост прожиточного минимума в 2012 году на 134,92 грн.

Кабинет министров прогнозирует рост прожиточного минимума для трудоспособных лиц в 2012 году на 134,92 грн. – до 1098 грн.

Соответствующий прогноз Кабмина заложен в проекте закона о Государственной программе экономического и социального развития Украины на 2012 год и основных направлениях развития на 2013 и 2014 годы, размещенном на официальном парламентском портале.

Для лиц, утративших трудоспособность, в 2012 году предусмотрен рост прожиточного минимума на 75,17 грн. – до 842 грн., в том числе: для детей до 6 лет – рост на 80,33 грн. – до 915 грн.; для детей 6-18 лет – на 140,08 грн. – до 1140 грн.

Кабмин также прогнозирует рост среднего размера помощи малообеспеченным лицам на 165 грн. – до 1315 грн.