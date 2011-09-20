Возле ВР - массовая акция протеста против отмены соцльгот
Свыше тысячи людей собралось возле Верховной Рады Украины, протестуя против отмены социальных льгот малообеспеченным слоям населения.
Как передает корреспондент УНИАН, возле парламента собрались бывшие «афганцы», а также люди, имеющие статус «чернобыльцев». Они держат плакаты: «Депутати зради – геть з Верховної Ради», «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях», «Вы нас в Афган не посылали, вы нас просто предали», «Участники боевых действий еще живы!», «Чернобыль - не курорт», «Руки прочь от Чернобыльского закона», «Тигипко! Вынь руки из карманов инвалидов».
Как сообщал УНИАН, 9 сентября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении правительственный проект Закона Украины "О гарантиях государства относительно выполнения судебных решений" (№9127).
Данным законопроектом, по сути, отменяется ряд льгот для граждан, пострадавших от аварии на ЧАЭС. Также предусматривается отменить ряд льгот для граждан, проживающих на территориях радиоактивного загрязнения, медицинским и фармацевтическим работникам, участникам боевых действий и лицам, приравненных к ним.
Кроме того, законопроектом предусмотрено сокращение льгот для участников войны и ветеранов труда, а также лицам, имеющим особые трудовые заслуги перед Родиной.
Проектом закона также предлагается предоставить Кабинету министров право определять размеры и механизмы выделения социальной помощи и льгот.
Законопроектом предлагается установить, что погашение уже существующей задолженности по судебным решениям, ответственность за выполнение которых несет государство, будет осуществляться в порядке и сроки, установленные Кабинетом министров Украины с учетом результатов анализа имеющихся финансовых ресурсов государства.