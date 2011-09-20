"Чернобыльцы" пикетируют ВР. Протестуют против сокращения льгот

Сегодня, 20 сентября, активисты чернобыльских организаций проводят пикетирование Верховной Рады, протестуя против сокращения льгот.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе организации «Союз Чернобыль Украины», в этот день во втором чтении и в целом ВР будет рассматривать законопроект №9127 «О гарантиях государства относительно выполнения судебных решений». Данный законопроект в 10 и больше раз сокращает размеры социальных выплат и пенсий участникам ликвидации аварии на ЧАЭС, инвалидам, пострадавшему населению, эвакуированным из зоны отчуждения, даже детям, сиротам и вдовам, отмечается в сообщении.

Как отмечают чернобыльцы, предусматривается, что размеры социальных выплат и пенсий будет устанавливать Кабинет министров Украины. И как следствие, студенты-чернобыльцы не будут получать повышенной стипендии, размеры компенсаций за потерю здоровья, оздоровления и другие станут мизерными и утратят социальную значимость, ранее предусмотренные размеры минимальной пенсии по инвалидности в 10, 8 и 6 минимальных пенсий по возрасту отменяются.

Следовательно, чернобыльцы будут требовать от ВР отозвать антиконституционный законопроект №9127 «О гарантиях государства относительно выполнения судебных решений» и немедленно улучшить медицинское, жилищное, пенсионное обеспечение чернобыльцев.

Справка УНИАН. 9 сентября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении правительственный проект Закона Украины "О гарантиях государства относительно выполнения судебных решений" (№9127).

Данным законопроектом, по сути, отменяется ряд льгот для граждан, пострадавших от аварии на ЧАЭС. Также предусматривается отменить ряд льгот для граждан, проживающих на территориях радиоактивного загрязнения, медицинским и фармацевтическим работникам, участникам боевых действий и лицам, приравненных к ним.

Кроме того, законопроектом предусмотрено сокращение льгот для участников войны и ветеранов труда, а также лицам, имеющим особые трудовые заслуги перед Родиной.

Проектом закона также предлагается предоставить Кабинету министров право определять размеры и механизмы выделения социальной помощи и льгот.

Законопроектом предлагается установить, что погашение уже существующей задолженности по судебным решениям, ответственность за выполнение которых несет государство, будет осуществляться в порядке и сроки, установленные Кабинетом министров Украины с учетом результатов анализа имеющихся финансовых ресурсов государства.